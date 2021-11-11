Самолет с 29 пассажирами совершил вынужденную посадку на Ямале

ТАСС, 11 ноября. Транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании "Газпром авиа" в аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ). На борту находились 29 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в четверг.

"В аэропорту Надыма по предварительной технической причине (неисправность системы кондиционирования) произвело посадку воздушное судно авиакомпании "Газпром авиа", выполнявшее чартерный рейс сообщением Ноябрьск - Москва (Домодедово). На борту находились 29 пассажиров (работники заказчика). <…> Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пассажиры размещены в гостинице, им оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Планируемое время вылета на резервном воздушном судне - 09:00 12 ноября.