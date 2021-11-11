Суд назначил компенсации морального вреда двум жертвам пыток в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля назначил компенсацию морального вреда бывшим заключенным, подвергавшимся избиениям в местной исправительной колонии №1, Артуру Гукасяну и Хасдину Муртазалиеву. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Суд частично удовлетворил иски к ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда по факту причинения телесных повреждений Гукасяну и Муртазалиеву. Гукасяну назначена компенсация 50 тыс. рублей, Муртазалиеву - 65 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Бывшие заключенные обратились в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей каждому. Как сообщила ТАСС адвокат Гукасяна и Муртазалиева Ирина Бирюкова, решения суда по компенсациям планируется обжаловать.

Гукасян подвергался избиению со стороны сотрудников колонии в штрафном изоляторе ИК-1 в 2016 году. Инцидент зафиксировали на видео, которое оказалось в распоряжении адвокатов фонда "Общественный вердикт" (признан в России НКО-иноагентом), его также на сайте "Новой газеты". Обвиняемых по делу бывших сотрудников ИК-1 Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов приговорили к трем и четырем годам колонии общего режима соответственно.

Избиение Муртазалиева произошло в ИК-1 в декабре 2016 года. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи происшествия, обвинение предъявили Владиславу Писаревскому, Роману Оныпе и Максиму Яблокову. Заволжский районный суд назначил троим обвиняемым наказание в виде условных сроков лишения свободы.