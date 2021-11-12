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В Подмосковье задержали мужчину, который натравил собаку на женщину

Пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мужчина, натравивший собаку на женщину в Мытищах, задержан. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 25 октября. Пострадавшая была госпитализирована. "Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщает прокуратура.

Как сообщила ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки прокуратурой поставлены на контроль.

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