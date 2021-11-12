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В Хабаровском крае ФСБ изъяла более 4 тонн браконьерского краба, гребешка и рыбы

По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 30 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники погрануправления изъяли в Хабаровском крае более 4 тонн браконьерского краба, морского гребешка и рыбной продукции. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В районе мыса Иваново и в населенном пункте Датта Ванинского района Хабаровского края выявлены российские граждане, осуществлявшие добычу и переработку для последующей реализации водных биоресурсов. Изъято более 2 тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения", - сообщили в ФСБ.

По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 30 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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