В Кургане арестовали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних

ТАСС, 12 ноября. Суд арестовал жителя Кургана по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского суда.

"Действительно, [мужчину] задержали, избрали меру пресечения - [арест] на два месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 ч. 5 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего")", - сказали в пресс-службе.

Ранее портал URA.ru сообщил со ссылкой на источник о задержании мужчины, который в январе был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за несколько десятков преступлений в отношении несовершеннолетних.