В Якутии осудили судоводителя, допустившего столкновение лодки с паромом на реке Лене

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Судоводитель, допустивший летом этого года столкновение легкомоторной лодки с паромом на реке Лене в Якутии, осужден к трем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уголовное дело расследовалось Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении судоводителя маломерного судна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Утром 4 июня подсудимый, управляя легкомоторной лодкой "Волжанка-87", двигался по реке Лене по маршруту поселок Нижний Бестях - город Якутск с 17 пассажирами на борту. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, судоводитель уснул, что привело к столкновению лодки с паромом, принадлежащим Ленскому объединенному речному пароходству (ЛОРП). В результате девять пассажиров лодки получили телесные повреждения различной категории тяжести, одной из них был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью, в содеянном раскаялся, добавили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления судами внутреннего водного транспорта сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.