Дело об убийстве и халатности возбудили после гибели заключенного в саратовской колонии

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Саратовской области после убийства заключенного в колонии, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, 12 ноября в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения тот умер на месте.

Следователи допрашивают осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.