Бизнесмена Вашуркина нашли мертвым в Подмосковье после пожара в частном доме

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен, бывший вице-президент паралимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин найден мертвым в Немчиновке после пожара в частном доме, следствие проводит проверку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После пожара 5 ноября в частном доме в Немчиновке обнаружено тело бизнесмена Игоря Вашуркина. Следователи СК проводят доследственную проверку, причина смерти устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Вашуркин в 2011 году выступал в качестве свидетеля в суде по уголовному делу в отношении бизнесмена Виктора Батурина о мошенничестве при продаже квартиры. Также в конце 2011 года сам Вашуркин был обвинен по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство жилья в Новороссийске.