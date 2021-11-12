На Кубани раскрыли обстоятельства убийства семьи в Белоруссии в 1997 году

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего главаря банды, обвиняемого в совершении убийства мужчины, его жены и несовершеннолетнего ребенка в Белоруссии в 1997 году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу и направила материалы в суд на рассмотрение.

Ранее мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы за убийство мужа своей сестры, совершенное в России в 1999 году. По данным прокуратуры Краснодарского края, сейчас он отбывает наказание на территории РФ, в одном из исправительных учреждений Краснодарского края за совершенное в 2013 году еще одно убийство, поэтому расследование убийства в Белоруссии проводилось в России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины, он обвиняется в убийстве по п. "а", "в", "д", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции 1996 года) и бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый на территории города Гомеля Республики Беларусь создал организованную преступную группу (банду), в которую вовлек супруга сестры и своего знакомого. В декабре 1997 года банда совершила разбойное нападение на семью в Гомеле. Убив мужчину, его жену и малолетнего сына, нападавшие похитили из их дома денежные средства и ювелирные изделия на сумму более 145 млн белорусских рублей, что составило свыше 21 млн рублей по курсу того времени", - говорится в сообщении краевого управления СК РФ.

Уточняется, что по версии следствия, один из участников банды тогда оставил на месте преступления следы крови, в связи с чем организатор банды и муж его сестры убили его в парке, а затем в 1998 году совершили убийство мужчины, занимавшегося обменом валют, похитив имевшиеся при нем денежные средства.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направлены на рассмотрение в Краснодарский краевой суд. "Санкция за наиболее тяжкое из совершенных преступлений предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.