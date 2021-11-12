В Подмосковье возбудили дело после того, как мужчина натравил собаку на женщину

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как мужчина натравил собаку на женщину в Мытищах. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает прокуратура.

По данным следствия, днем 25 октября в Мытищах-16 мужчина натравил собаку на женщину. Потерпевшая была госпитализирована, а мужчина 1986 года рождения задержан.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Ранее ГСУ СК по Московской области просило передать им материалы проверки из полиции, однако прокуратура отказала. "Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется", - пояснили в прокуратуре.