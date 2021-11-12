В Кирово-Чепецке ликвидировали утечку фтороводорода на заводе

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Выброс фтороводорода на предприятии "Галополимер Кирово-Чепецк" ликвидирован. Предприятие работает в обычном режиме, угрозы для жителей города и работников завода нет. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель АО "Галополимер" Дмитрий Захаров.

"Сегодня в результате проведения технологического процесса на предприятии "Галополимер Кирово-Чепецк" произошла утечка фтористого водорода объемом не более 300 кг. В течение часа утечка была локализована и ликвидирована согласно установленному плану. Ведется постоянный мониторинг воздушной среды. В настоящее время угроза для жителей города Кирово-Чепецка и работников предприятия отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предприятие работает в обычном режиме, пострадавших и разрушений нет, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в ЕДДС Кирово-Чепецка сообщили ТАСС, что возможной причиной выброса могло стать нарушение технологического процесса. Также в ведомстве отметили, что облако не вышло за пределы границ завода, превышений ПДК не было обнаружено. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Лидия Князева сообщила ТАСС, что специалисты производят отбор проб воздуха в близлежащих населенных пунктах.

Выброс фтороводорода

По данным администрации Кирово-Чепецка, 12 ноября в 11:50 в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошел выброс фтороводорода, который был локализован в течение часа службами МЧС на промплощадке, взяты пробы воздуха. По данным ведомства, опасности для населения также нет, пострадавших нет. По информации источника в экстренных службах, масса утечки составила 1,4 тонны. Прокуратура Кировской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха по факту инцидента.

Фтороводород - это бесцветный токсичный газ (при стандартных условиях) с резким запахом, при температуре ниже 19,9°C - бесцветная подвижная летучая жидкость. Фтористый водород применяют для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла.

Группа компаний "Галополимер" - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого объема, российский изготовитель фторопластов и изделий из них. В состав группы компаний "Галополимер" в том числе входит ООО "Галополимер Кирово-Чепецк".