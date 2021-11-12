Двое детей утонули в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как два малолетних ребенка утонули в одном из водоемов на окраине Оренбурга. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"По результатам проверки сообщения о смерти двоих детей четырех и шести лет в Оренбурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в пятницу в одном из водоемов были обнаружены тела малолетних жителей, которые гуляли по льду без взрослых.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, инцидент произошел примерно в 11:00 (09:00 мск). Тела детей извлек местный житель. С родственниками погибших работают психологи.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что по поручению прокурора области Руслана Медведева была назначена проверка. Выяснилось, что озеро находится в 500 м от дома, в котором проживали дети. Уточняются все обстоятельства произошедшего.