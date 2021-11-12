Суд продлил арест обвиняемому в убийстве студентки из США в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Приокский суд Нижнего Новгорода до 16 января продлил срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве студентки из США в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Приокский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении гражданки США. Постановлением <…> от 12 ноября срок содержания под стражей продлен по 16 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Пропавшая в Нижегородской области 15 июня иностранная студентка найдена мертвой, подозреваемый в ее убийстве мужчина был задержан, позднее его арестовали. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью"), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем").