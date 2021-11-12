Новое уголовное дело возбудили против бывшего замглавы воронежской ГИБДД с 22 квартирами

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Новое уголовное дело за попытку дать взятку возбуждено в отношении бывшего заместителя главы ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина, у которого ранее прокуратура обнаружила в собственности 22 квартиры. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель прокуратуры региона Михаил Усов.

"Сегодня в рамках судебного процесса об изъятии у Качкина 22 квартир прокурор попросил приобщить к материалам дела постановление о возбуждении третьего уголовного дела в отношении него", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что все три дела возбуждены за попытки дать взятку.

Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, который в последующем занимал пост начальника одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан 19 июля за то, что предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей за помощь своему знакомому в сдаче экзамена на водительские права. Полицейский отказался от взятки, а Качкин стал фигурантом уголовного дела. В июле он был арестован и до сих пор находится под стражей.

В феврале 2020 года у Качкина нашли более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей, он объяснил, что они принадлежат его родителям. Тогда прокуратура потребовала изъять у замглавы ГИБДД 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей в пользу государства, так как доходы родителей Качкина не позволяли совершать подобные покупки. В ведомстве отмечали, что сам Качкин участвовал в заключении семи сделок по покупке недвижимости стоимостью 23,3 млн рублей и подписывал договоры о покупке на основании доверенностей, оформленных от имени его матери.