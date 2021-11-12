Власти Дагестана заявили, что конфликт со стрельбой возник из-за земельного спора

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой в селении Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, в результате которого два человека погибли, еще двое были ранены, произошел на почве спора из-за земельного участка, сообщили журналистам в районной администрации.

"Сегодня, 12 ноября, примерно в 13:00 в селении Аметеркмахи Акушинского района в ходе бытового спора из-за земельного участка участники спора применили огнестрельное оружие. В итоге двое убитых и двое раненных. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Раненые доставлены в Акушинскую ЦРБ, им в настоящее время оказывается хирургическая помощь", - говорится в сообщении администрации района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на контроль прокуратурой республики.

Ранее представитель администрации района сообщал ТАСС, что в результате стрельбы в селе Аметеркмахи убит имам мечети, его сын и племянник ранены. Нападавший убит.