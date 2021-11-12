Карантин по АЧС ввели на части территории одного ИП в Йошкар-Оле

ТАСС, 12 ноября. Карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) введен в Йошкар-Оле на территории, где осуществляет работу индивидуальный предприниматель. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев в пятницу.

"Установить с 12 ноября 2021 года до принятия решения об отмене ограничительных мероприятий (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории города Йошкар-Олы Республики Марий Эл", - говорится в документе.

Инфицированной признали территорию, на которой работает один индивидуальный предприниматель.

Ранее карантин из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней был введен на территории двух воинских частей в Марий Эл.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.