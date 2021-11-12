Жителя Ингушетии осудили на три года за хищение средств, выделенных на жилье детям-сиротам

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Ингушетии в хищении 10 млн рублей, выделенных на квартиры детям-сиротам. Он проведет три года в колонии, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"Магасский районный суд Республики Ингушетия вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов"). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленника и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерством образования и науки Республики Ингушетия в период с 2016 по 2017 год с ООО "Мрия" были заключены два государственных контракта на приобретение 59 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Злоумышленник, будучи заместителем генерального директора компании, используя подложные документы, похитил более 10 млн рублей, перечисленных министерством в качестве оплаты за семь квартир. При этом он подготовил акты приема-передачи квартир с заведомо ложными сведениями о том, что ООО "Мрия" передало министерству соответствующие условиям государственного контракта квартиры, которые фактически принадлежали другим лицам.

"Более того, в ходе обыска домовладения обвиняемого сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, по иску Министерства образования и науки Республики Ингушетия суд вынес решение о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации денежных средств в размере причиненного ущерба", - сказано в пресс-релизе. Сообщается, что всем пострадавшим от действий злоумышленника предоставлены благоустроенные квартиры.