Сообщение с пятью населенными пунктами Новгородской области прервано из-за подтопления

ТАСС, 12 ноября. Пять населенных пунктов в Новгородской области, где проживают более 300 человек, отрезаны от транспортного сообщения в результате подтопления дорожного полотна на автодороге Бронница - Частова в Новгородском районе области. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре, которая начала проверку по факту ЧП.

"12 ноября 2021 года произошел провал дорожного полотна на автомобильной дороге Бронница - Частова в результате засора дренажной трубы. В связи с возникшим чрезвычайным происшествием от транспортного сообщения отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают 357 человек", - говорится в сообщении.

Прокуратура Новгородской области после проверки даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог. Ситуация находится на контроле и. о. прокурора региона.