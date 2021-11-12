Подозреваемого в убийстве женщины с ребенком задержали в Оренбургской области

ТАСС, 12 ноября. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери с трехлетним ребенком в Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

По информации следственного управления СК РФ по Оренбургской области, тела женщины и трехлетнего ребенка были обнаружены вечером пятницу в своей квартире в селе Кваркено Оренбургской области с признаками насильственной смерти.

"Сотрудниками полиции отдела МВД России по Кваркенскому району совместно с сотрудниками управления уголовного розыска регионального управления МВД установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки и ее ребенка. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который сознался в содеянном. Устанавливаются причины произошедшего. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").