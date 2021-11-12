Обвиняемые в убийстве экс-спецназовца Белянкина заявили, что тот сам напал на них

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обвиняемые в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Красногорском районе Подмосковья заявили в ходе заседания в Московском областном суде, что тот сам на них напал, поэтому ножевое ранение они нанесли ему в целях самозащиты. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

"Сегодня с последним словом выступили двое обвиняемых: Гамлет и Грант Айрапетяны. Они заявили, что Белянкин сам на них напал, причем использовал при этом травматический пистолет. По их словам, удар ножом, который нанес Белянкину Сергей Ходжаян, возможно, предотвратил более страшные последствия, так как у Белянкина еще оставались патроны", - сообщил собеседник агентства.

Адвокат одного из подсудимых - Нарек Костанян - сообщил журналистам, что Айрапетяны не признают вину, отказавшись от иных комментариев. Представитель потерпевших Евгений Королев также отметил в беседе с журналистами, что подсудимые не признают вину, и что эта позиция не менялась с начала процесса.

Следующее заседание по делу состоится 15 ноября. Ранее гособвинение в ходе прений сторон в Московском областном суде запросило сроки от шести до 22 лет колонии в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и участия, фигурантам инкриминируются преступления по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство".

История дела

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей.

В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов признавший вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшийся от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был там арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших".

Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство.