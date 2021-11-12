Работник железной дороги погиб после столкновения поезда с грузовиком в Татарстане

ТАСС, 12 ноября. Один человек погиб в результате столкновения поезда с "Камазом" в Татарстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой.

"В результате происшествия погиб работник железной дороги (составитель поезда); четыре вагона сошли с рельсов, из них опрокинулись две цистерны; поврежден автомобиль. Водитель автомобиля жив", - говорится в сообщении.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, столкновение произошло 12 ноября около 18:40 мск на регулируемом железнодорожном переезде, оснащенном звуковой и световой сигнализацией, в поселке Новониколаевский в Зеленодольском районе Республики Татарстан. По предварительным данным, маневровый локомотив с грузовыми вагонами (цистерны с газом) двигался задним ходом по пути необщего пользования.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают спасатели МЧС России по Республике Татарстан.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с произошедшим.