В Петербурге троих болельщиков привлекли к ответственности за драку на матче Россия - Кипр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков, устроивших драку на "Газпром Арене" во время матча Россия - Кипр, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"11 ноября 2021 года на футбольном матче между командами Россия - Кипр, находясь в секторе D103 стадиона "Санкт-Петербург Арена", [Александр] Румянцев выражался грубой нецензурной бранью. Румянцев вину признал. Сообщил, что его спровоцировали. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 11 000 рублей ", - говорится в сообщении.

Румянцева привлекли за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ ("За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").

Еще двоих болельщиков, Александра Иванова и Руслана Дрюму, также привлекли к ответственности за участие в драке. Иванов порвал одному из зрителей футболку и несколько раз ударил, Дрюма был одним из зачинщиков. Обоим запретили посещения официальных спортивных соревнований на два года, кроме того дебоширы проведут в заключении по девять и восемь суток соответственно.

В первом тайма матча Россия - Кипр 11 ноября на трибунах началась драка. Представители фанатского сектора выразили недовольство малоактивной поддержкой нашей сборной со стороны других болельщиков - это стало причиной словесной перепалки, дошедшей до рукоприкладства. После задержания зачинщиков фанаты покинули трибуны стадиона в знак протеста.