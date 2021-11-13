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ДТП с участием двух пешеходов произошло на Тверской улице в центре Москвы

Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ДТП произошло на Тверской улице в Москве с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Информация о пострадавших уточняется, сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Тверской улице в районе д. 22 произошло ДТП с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Для движения свободны две полосы из четырех в сторону центра столицы.

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