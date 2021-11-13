Обвинение в убийстве жены и ребенка предъявили жителю Оренбургской области

ТАСС, 13 ноября. Следственные органы предъявили обвинение в убийстве супруги и трехлетнего ребенка жителю Оренбургской области, сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Фигуранту расследования уголовного дела об убийстве жительницы села Кваркено и малолетнего ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

Тела женщины и трехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вечером в пятницу в их квартире в селе Кваркено. По данным следствия, 12 ноября днем между обвиняемым и его супругой возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина убил жену и дочь, после чего скрылся с места совершения преступления. Следователи обнаружили орудие преступления - нож. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.