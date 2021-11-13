Крупнейший в истории нацпарка "Бузулукский бор" пожар уничтожил почти 1% его леса

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар, произошедший в августе 2021 года в национальном парке "Бузулукский бор" на территории Самарской области, оказался самым крупным за всю историю особо охраняемой природной территории. Огонь прошел более 930 га (почти 1%), теперь национальный парк нуждается в обследовании и лесовосстановлении, сообщил ТАСС директор учреждения Андрей Латыпов.

"В августе 2021 года произошел пожар, подобных по масштабу которому не было никогда в истории национального парка. Пожар возник на территории сельского поселения Гвардейцы Борского района Самарской области, оттуда распространился на лесной массив самарского лесничества и после этого перешел на территорию национального парка, перемахнул через реку Самару и распространился в сосновых насаждениях на огромной площади. Двадцать дней тушили пожар, общая площадь, пройденная огнем, составила около 930 га, это чуть меньше 1% от общей территории национального парка", - сказал он.

Латыпов отметил, что всего с начала 2021 года в "Бузулукском бору" произошел 31 пожар, 30 из которых удалось ликвидировать на общей площади около 10 га, но последний, августовский, превзошел по площади поврежденного леса все вместе взятые за предыдущие 10 лет. Руководитель национального парка обратил внимание на причины возникновения возгораний. Если раньше виной всему чаще был человеческий фактор, то причиной 81% пожаров в 2021 году стали сухие грозы - природный фактор, которому невозможно противостоять.

Бору необходимо обследование

Специалисты национального парка, осмотрев сгоревшую территорию, пришли к выводу, что многодневный пожар в августе практически полностью уничтожил деревья, огненный вал повредил высаженные несколько десятилетий назад сосны до степени прекращения роста. Но собственными силами, по словам Латыпова, национальный парк не способен обследовать пострадавшие насаждения.

"Законом предусмотрена процедура лесопатологического обследования (выявления очагов болезней леса и участков насаждений с нарушенной устойчивостью - прим. ТАСС), его проводят эксперты специализированных организаций, которых мы и намерены привлечь. На основании актов лесопатологического обследования принимается решение либо о мерах стимулирования естественного лесовосстановления, либо о вырубке. Наша задача сейчас - найти источники финансирования этих мероприятий, наши заявки уже направлены и рассматриваются в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - объяснил Латыпов.

Национальный парк, как уточнил он, будет настаивать на скорейшем проведении лесопатологического обследования сгоревших площадей, так как сгоревший лес может стать причиной возникновения пожаров с еще большим масштабом или причиной возникновения очагов вредных насекомых, которые распространятся потом по всему бору. Все это представляет угрозу не только искусственно созданным участкам соснового леса, но и реликтовым деревьям, которые находятся под особой охраной.

"Рубка в любом случае будет, это обязательная мера, которую невозможно избежать, - продолжил Латыпов про сгоревший участок бора. - Но и рубка - это очень затратное мероприятие, у нас в бюджете никогда не планировалось подобных затрат, на это также потребуется дополнительное финансирование", - сказал он.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад. Сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.