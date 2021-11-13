На Урале задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сбежавший из колонии-поселения в Свердловской области осужденный по статье об убийстве Роман Бас задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле задержан осужденный Бас Роман Александрович. Сопротивления сотрудникам ГУФСИН он не оказывал", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУФСИН сообщали о побеге с участка колонии-поселения ИК-12 осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") Романа Баса, отбывавшего наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.