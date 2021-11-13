Уголовное дело возбудили в Татарстане после гибели отца с сыном при пожаре

ТАСС, 13 ноября. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после гибели отца с маленьким сыном на пожаре в одном из многоквартирных домов в городе Бавлы, сообщили в субботу в следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Вечером 12 ноября 2021 года в ходе тушения пожара в одном из многоквартирных домов в городе Бавлы обнаружены тела мужчины 1971 года рождения и его сына 2017 года рождения с признаками отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность электроприборов.