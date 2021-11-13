Женщина погибла в результате нападения бродячих собак в ХМАО

ТАСС, 13 ноября. Женщина погибла от укусов напавших не нее бродячих собак в Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека"), по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепас. <…> По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 ноября днем в безлюдном месте. На 43-летнюю местную жительницу набросилась стая из нескольких собак, женщина умерла через несколько часов в медучреждении от полученных телесных повреждений в результате укусов.