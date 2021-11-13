В Подмосковье суд арестовал полицейского, который выстрелил в свою дочь

ТАСС, 13 ноября. Суд арестовал полицейского, ранившего свою дочь из травматического пистолета во время конфликта в такси в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде", - сообщает надзорное ведомство.

По данным следствия, 11 ноября в такси между пьяным 47-летним полицейским и его 20-летней дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. Девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция.

Полицией назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.