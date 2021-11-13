В центре Петербурга 13 зданий остались без холодной воды из-за аварии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Тринадцать зданий на Большой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга остались без холодного водоснабжения из-за прорыва трубы, на время устранения аварии будет смонтирована система временного водоснабжения, сообщили в субботу в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

"В настоящий момент специалисты "Водоканала" ведут работы по устранению технологического нарушения. На участке от Конюшенной площади до ул. Большая Конюшенная, д. 13 ограничено движение по одной полосе. На данный момент в зоне технологического нарушения находятся 13 зданий. На время проведения работ будет монтироваться система временного водоснабжения и установлена цистерна", - говорится в сообщении.