Четыре человека погибли при пожаре в хозпостройке в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежной в городском округе Солнечногорск произошел пожар. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали", - сообщает прокуратура.

В ходе проверки Солнечногорской городской прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства.