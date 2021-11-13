В Волгограде три человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек и троллейбуса

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волгограде с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса. Три человека доставили в больницу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2111, не справился с управлением и совершил столкновение с троллейбусом, который высаживал пассажиров на общественной остановке "Дворец спорта". От удара ВАЗ выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Opel Mokka под управлением водителя 1958 года рождения. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о еще одной пострадавшей.

"В 25-ю больницу госпитализированы трое: оба водителя в возрасте 30 лет и 63 лет, а также 59-летняя женщина-пассажир с переломами и другими травмами. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - сказали в облздраве.