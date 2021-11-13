Движение автобусов на трассе "Иртыш" в Курганской области ограничили из-за непогоды

ТАСС, 13 ноября. Движение пассажирского транспорта на автодороге Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с 55-го по 259-й км в Курганской области ограничено из-за снега и гололеда. Об этом сообщили в субботу в УГИБДД УМВД России по региону.

"Зауральские автоинспекторы информируют об ограничении движения автобусов. <...> Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильной дороге федерального и регионального значения. Ограничения введены с 55-го по 259-й км автодороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения на дороге со стороны города Кургана в направлении Щучанского района связано с выпадением большого количества осадков в виде снега, ограниченной видимости и образования зимней скользкости. Также ограничено движение автобусов от автомобильной дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган в сторону станции Кособродск. <...> О времени и дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по улучшению состояния дорог. "Госавтоинспекция региона обращается к зауральцам с просьбой отказаться от дальних поездок на автомобильном транспорте", - призвали в ведомстве.