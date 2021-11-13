На Кубани устанавливают обстоятельства гибели семилетнего ребенка в больнице

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Девочка в возрасте семи лет скончалась в больнице в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, куда ее доставили с подозрением на пневмонию. Прокуратура региона приводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в субботу.

"Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку по факту смерти семилетней девочки, которая 10 ноября 2021 года в тяжелом состоянии поступила в госпиталь Усть-Лабинской центральной районной больницы с подозрением на двустороннюю пневмонию, где в последствии скончалась", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в рамках проверки установят причины и условия, при которых все случилось. Семья, где воспитывалась девочка является благополучной, на учетах не состояла.