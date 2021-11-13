В Тверской области начались поиски пропавшей 16-летней девушки

ТАСС, 13 ноября. Следователи устанавливают местонахождение 16-летней девушки, которая 9 ноября ушла из дома в Вышневолоцком городском округе Тверской области и до сих пор не вернулась. Об этом в субботу сообщила пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы Вышневолоцкого городского округа <...>, которая 9 ноября покинула место своего жительства и до настоящего времени домой не вернулась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следователи выезжали по месту жительства девушки, провели осмотр, но каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружили. "Опрошены ее родственники и знакомые. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей", - добавили в пресс-службе.