Раненого в конфликте со стрельбой в дагестанском селе вертолетом доставили в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 13 ноября./ТАСС/. Медицинский вертолет перевез на лечение в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале пациента с огнестрельным ранением из Акушинского района. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

Ранее сообщалось, что в селении Аметеркмахи Акушинского района Дагестана произошел конфликт со стрельбой, в результате которого два человека погибли, еще двое были ранены. Позднее в больнице скончался еще один пострадавший.

"По поручению министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой пациент, получивший огнестрельное ранение и госпитализированный вчера в Акушинскую ЦРБ, был транспортирован бортом медицинского вертолета в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В пути он находился под наблюдением реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Мужчина получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. В экстренном порядке он был доставлен в Акушинскую ЦРБ, где ему была проведена сложная операция, врачам удалось спасти пациента, несмотря на значительную кровопотерю и множественные повреждения внутренних органов.

"Сегодня, после транспортировки бортом санитарной авиации, пациент госпитализирован в реанимационное отделение РКБ. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое - что соответствует тяжести полученных ранений и объему проведенной операции, сам пациент в сознании. В больнице ему проводится полный комплекс лечебных мероприятий",- заключили в Минздраве Дагестана.