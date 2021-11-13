Один человек погиб и более 10 пострадали при взрыве газа в Мехико

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Взрыв газа, разрушивший два небольших жилых дома, произошел в субботу в районе Пенсиль-Норте на западе столицы Мексики. Согласно предварительным данным властей, пострадали более 10 человек, один погиб.

"К настоящему времени известно о 12 пострадавших, из них пятеро были доставлены в больницы, - сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям. - К сожалению, была подтверждена гибель одного человека". На месте происшествия продолжается разбор завалов. Власти полагают, что причиной трагедии стала утечка газа.

В городе Пуэбла в центральной части Мексики 31 октября прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод. Более 64 жилых домов были разрушены, почти 200 получили повреждения. При взрыве погиб один человек, еще трое позднее умерли в больницах. Семеро пострадавших продолжают получать медицинскую помощь, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.