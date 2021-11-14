За сутки в России потушили четыре лесных пожара на площади свыше 1 тыс. га

ТАСС, 14 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах России четыре лесных пожара на площади 1 012 га, сообщает в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано четыре лесных пожара на площади 1 012 га. На тушении задействовано 32 человека, восемь единиц техники, шесть воздушных судов на мониторинге, одно воздушное судно на тушении", - говорится в сообщении.

Действующих лесных пожаров на территории Российской Федерации нет. Пожароопасный сезон все еще открыт в 19 субъектах страны.