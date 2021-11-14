СК завел дело после гибели двух человек при конфликте на стройплощадке в Приангарье

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще пятеро травмировались после конфликта между жителями и работниками строительной площадки в поселке Залари Иркутской области. Сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Установлено, что между компанией местных жителей и работников строительного объекта произошел конфликт, в результате которого стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем неизвестные совершили поджог помещения, предназначенного для временного проживания (вагон). В результате пожара погибли двое рабочих, пять человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Ведется поиск всех участников инцидента, в ОВД уже доставили более 10 человек. Работа по установлению других возможных участников преступления продолжается.

По данному факту следственными органами управления СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".