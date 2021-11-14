Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7,2 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 7,2 км зафиксировали в воскресенье на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные показали, что взрывы послали пепел на высоту до 7,2 км, а облако пепла дрейфовало на 22 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.