Ущерб от незаконных рубок леса в Пермском крае в 2021 году превысил 200 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за незаконные рубки леса в Пермском крае в 2021 году. Общий ущерб лесному фонду превысил 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

"В 2021 году на землях лесного фонда Пермского края совершено 262 незаконных рубки общим объемом 15,7 тыс. куб. м. Лесному фонду нанесен ущерб на сумму 201,5 млн рублей. По результатам расследований по фактам незаконных рубок возбуждено 174 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 22 человека", - рассказали в ведомстве.

При этом должностными лицами министерства за незаконную рубку лесных насаждений к административной ответственности привлечено 37 лиц. Специалисты наложили общая сумма наложенных штрафов составила 1,7 млн рублей.