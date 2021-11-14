При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в воскресенье при пожаре в деревянном 12-квартирном жилом доме в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"По адресу: ул. Михаила Новова, д. 11, произошел пожар в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружены трое погибших. Из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек. Объявлялся ранг пожара 1-бис, в непригодной для дыхания среде работало семь звеньев газодымозащитной службы", - сказали в пресс-службе.

В результате пожара повреждена квартира, лестничный марш, наружная обшивка дома на 30 кв. м, кровля на 250 кв. м.

Прокуратура Архангельской области организовала проверку по факту пожара. На место происшествия выезжал прокурор города Архангельска Сергей Котов.