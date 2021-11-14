При взрыве боеприпаса в Подмосковье погиб подросток

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток погиб при неосторожном обращении с боеприпасами в подмосковном Подольске. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб 12 ноября днем из-за неосторожного обращения с боеприпасами", - сообщила прокуратура.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Подольского городского прокурора Ильяс Салмин.