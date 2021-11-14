Обвиняемого в убийстве супруги и дочери в Оренбургской области арестовали на два месяца

ТАСС, 14 ноября. Кваркенский районный суд в Оренбургской области в воскресенье удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве супруги и дочери, сообщает пресс-служба суда.

"14 ноября 2021 года Кваркенским районным судом рассмотрено ходатайство следователя Новоорского МСО СУ СК РФ по Оренбургской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в совершении убийства жены и дочери. Изучив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил заявленное ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Тела женщины и трехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вечером в пятницу в их квартире в селе Кваркено. По данным следствия, 12 ноября днем между обвиняемым и его супругой возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина убил жену и дочь, после чего скрылся с места преступления.