В результате пожара на металлургическом производстве в Петербурге погиб рабочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар на металлургическом производстве компании "Свелен" в Петербурге произошел в воскресенье, в результате происшествия погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО "Свелен", расположенного в цехе на территории Ижорского завода, где 14 ноября 2021 года в результате пожара рабочий получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", - говорится в собщении.

"Свелен" специализируется на производстве и поставке продукции из меди и ее сплавов для предприятий кабельной, металлургической, электротехнической, строительной и транспортной отраслей.