ОНК просит "Лефортово" указать, почему Фургалу не дают писем после окончания следствия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы потребовали от администрации СИЗО "Лефортово" дать письменные разъяснения причин того, почему экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до сих пор не получает писем, хотя расследование его дела завершено. Об этом сказано в сообщении официального печатного органа наблюдателей "Газета ОНК".

"Фургалу по-прежнему не передают письма и телеграммы, что странно, ведь сейчас он уже находится за судом, а значит, согласно 103-му федеральному закону, цензуру переписки следствие уже не должно осуществлять, письма должны доставляться адресату в течение трех рабочих дней. В процессе беседы удалось выяснить, что письма изымаются следствием. С чем это связано и есть ли законные основания, нам на месте выяснить не удалось. С этим вопросом нам предстоит разобраться, мы оставили соответствующее обращение, где попросили администрацию СИЗО в письменном виде разъяснить причины, по которым Сергей Фургал лишен переписки. Сам Сергей Иванович считает все это попытками оказать давление. <...> В любом случае мы ждем письменное разъяснение от администрации изолятора, постараемся разобраться, по какой причине Фургалу по-прежнему недоступна переписка", - сказано в публикации газеты.

В ней отмечается также, что Фургал после перенесенной коронавирусной инфекции не имеет возможности пройти полноценное обследование и курс реабилитации. Он хотел бы сделать тест на антитела, чтобы понимать, нужна ли ему ревакцинация, но все это недоступно в условиях изолятора. "В СИЗО из специалистов, есть только терапевт и психиатр (на постоянной основе), но нужен пульмонолог, ряд других специалистов, необходим аппарат КТ, чтобы отслеживать динамику поражения легких (к слову, такого аппарата нет ни в одном СИЗО Москвы)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Газете ОНК".