В Калмыкии по подозрению в хищении 2,5 млн рублей арестовали сотрудника университета

ЭЛИСТА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова подозревается в хищении 2,5 млн рублей бюджетных средств, выделенных на материальное стимулирование студентов. Возбуждено уголовное дело, должностное лицо арестовано, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Республике Калмыкия.

"Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность должностного лица ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова", причастного к хищению бюджетных средств, выделенных на материальное стимулирование обучающихся в КалмГУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Элистинским городским судом РК фигуранту дела избрана мера пресечения - заключение под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый формировал списки студентов на получение дополнительной академической стипендии за участие в общественной деятельности КалмГУ. Вводя обучающихся в заблуждение о необходимости возврата части поступившей стипендии, он незаконно получал указанные денежные средства, которые использовал по своему усмотрению. В результате противоправных действий злоумышленником похищено более 2,5 млн рублей.

Управлением проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в пресс-службе ведомства.