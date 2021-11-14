СК начал проверку после обнаружения тел двух юношей в подъезде дома в Саратове

ТАСС, 14 ноября. Саратовские следователи организовали проверку после смерти двух юношей, тела которых обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 14 ноября в подъезде жилого дома на проспекте Строителей в Саратове обнаружили тела 17 и 18-летнего юношей. Прибывшие по вызову медики констатировали их смерть. "Следователями СК организована доследственная проверка по факту происшествия в Ленинском районе города Саратова", - сказано в сообщении.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах при внешнем осмотре не обнаружили.