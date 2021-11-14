{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку после обнаружения тел двух юношей в подъезде дома в Саратове

Признаков насильственной смерти на телах при внешнем осмотре не обнаружили

ТАСС, 14 ноября. Саратовские следователи организовали проверку после смерти двух юношей, тела которых обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 14 ноября в подъезде жилого дома на проспекте Строителей в Саратове обнаружили тела 17 и 18-летнего юношей. Прибывшие по вызову медики констатировали их смерть. "Следователями СК организована доследственная проверка по факту происшествия в Ленинском районе города Саратова", - сказано в сообщении.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах при внешнем осмотре не обнаружили.

Теги
РоссияИркутская область
В Калмыкии по подозрению в хищении 2,5 млн рублей арестовали сотрудника университета
По данным следствия, подозреваемый формировал списки студентов на получение дополнительной академической стипендии за участие в общественной деятельности КалмГУ
Читать полностью