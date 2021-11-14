При столкновении двух легковых машин в Башкирии пострадали шесть человек

ТАСС, 14 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Белорецк - Стерлитамак в Башкирии, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:05 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на 35-м км автодороги Белорецк - Стерлитамак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование пострадавших. Всего в автомобилях находились 10 человек, в том числе четверо детей. Погибших нет, травмировано шесть человек, в том числе один ребенок", - сказано в сообщении.

Пострадавшие доставляются в больницу Белорецка для осмотра. Затруднений движения нет, причина ДТП уточняется.