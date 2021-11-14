Осужденный в Ленобласти самовольно покинул колонию-поселение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Осужденный Расул Ходжамуратов уклонился от отбывания наказания в колонии-поселении в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Мужчина находился в областной Волосовской межрайонной больнице на стационарном лечении, в соответствии с законодательством без охраны. Сотрудниками колонии-поселения 14 ноября было выявлено отсутствие осужденного, который самовольно покинул медицинское учреждение. Первоначальные поисковые мероприятия на прилегающей территории учреждения результатов не дали. Личный состав УФСИН и КП-1 проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание осужденного", - говорится в сообщении.

Во ФСИН также напоминают, что, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные на лишение свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.